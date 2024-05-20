الشهر الجاري.. إيرلندا بصدد الاعتراف بدولة فلسطين

العالم - اوروبا

وأوضح هاريس في كلمة ألقاها لمناسبة إحياء ذكرى ضحايا المجاعة الإيرلندية الكبرى بين عامي 1845 و1852 بالعاصمة لندن، أن موقف بلاده من قضايا الشرق الأوسط واضح، مؤكدا ضرورة وقف العنف فورا ووصول المساعدات الإنسانية دون عائق بسبب الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة.

وأشار هاريس إلى أن إيرلندا تتحرك مع الدول التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين.

يُذكر أن 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وإدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.