حماس: الشهيد رئيسي اكد أن إيران مستمرة بدعم المقاومة الفلسطينية

العالم-فلسطين

وخلال كلمة القاها في تشييع الشهداء رئيسي ورفاقه في جامعة طهران اليوم الاربعاء اضاف هنية، جئنا اليوم إلى طهران باسم شعبنا الفلسطيني وباسم الفصائل على أرض فلسطين وباسم غزة العزة لنقدّم واجب العزاء.

واكد هنية ان الرئيس الشهيد أكد لنا أن القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمة وأن المقاومة هي خيار استراتيجي لمشروع التحرير، قائلا: الرئيس الشهيد أكد أن طوفان الأقصى هو زلزال ضرب الكيان الصهيوني.

وتابع هنية الرئيس الشهيد أكد خلال لقائنا به في رمضان أن المقاومة في فلسطين هي الجبهة الأولى لمحور المقاومة وأن طوفان الأقصى أحدث تحولاً تاريخياً على مستوى العالم.

ولفت هنية الى ان الرئيس الشهيد أكد لنا أن إيران مستمرة في دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق تطلعات الشعب والأمة.

وقال هنية: من هنا نؤكد أن غزة سوف تواصل المقاومة حتى تحرير كل الأرض وفي قلبها القدس المبارك، مضيفا بحضور قيادات محور المقاومة نحن مطمئنون إلى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ماضية في سياستها وثوابتها برعاية قائدها في دعم فلسطين والمقاومة.