أول دولة أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو

العالم- اوروبا

وحسب التصريحات التي نقلت عنه، الثلاثاء، أوضح إيدي أن "المحكمة هي من تقرر إصدار مذكرة الاعتقال. وإذا حدث هذا فإن كل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة عليها أن تستجيب لذلك".

واهتمت وسائل إعلام عبرية بهذه التصريحات، إذ قالت هيئة البث العبرية إن النرويج أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت "أن النرويج ومعها إسبانيا وأيرلندا من أكثر دول أوروبا معاداة لإسرائيل في الوقت الراهن"، وقد تدهورت العلاقات بينها وبين تل أبيب إلى مستوى غير مسبوق.

وقارنت الصحيفة العبرية بين النرويج وبريطانيا التي انتقدت قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.