وزير الخارجية المصري يتوجه إلى إيران

العالم- مصر

ويتوجه شكري إلى إيران لتمثيل مصر في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الشهيد اية الله إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، الذين استشهدوا يوم الأحد 19 مايو إثر حادث أليم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري، أن شكري سوف يعود عقب مشاركته في مراسم العزاء، مؤكدا تضامن جمهورية مصر العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق.

وبدأ اليوم الاربعاء مراسم تشييع جثمان الرئيس الشهيد اية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ورفاقهما نحو ساحة آزادي غربي العاصمة بعد اقامة صلاة الجنازة على جثمانهم بإمامة قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي، صباح اليوم في جامعة طهران.