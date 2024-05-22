جيش الاحتلال يوسع هجومه البري على رفح وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة

العالم-فلسطين

وتقدمت آليات الاحتلال المتمركزة عند ما يعرف "محور فيلادلفيا" المحاذي للحدود المصرية، باتجاه الغرب، ووصلت عند بوابة "صلاح الدين" وأطراف مخيم يبنا بمدينة رفح.



وأكد شهود عيان أنه طوال ساعات الليل خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، أثناء تقدمها في منطقة "محور فيلادلفيا"، وسط إطلاق الدبابات لقذائفها وتحليق مكثف لكافة أنواع طائرات الاحتلال الحربية.



وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها استهدفوا "جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح".

وبهذا التقدم وصلت قوات الاحتلال إلى نصف "محور فيلادلفيا"، الذي بدأت باجتياحه من معبر كرم أبو سالم وصولا إلى معبر رفح وحي السلام وحي البرازيل، فيما لا تزال تتمركز في المناطق الشرقية، وتحديدا في حي الشوكة ومنطقة شارع جورج وحي التنور وحي الجنينة.



وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش "الإسرائيلي" وسع هجومه على رفح، بعد دخول لواء "ناحل" الليلة الماضية إلى المدينة، مشيرة إلى أنه اللواء الخامس الذي يعمل حاليا في رفح، إلى جانب ألوية جفعاتي و401 و12 والكوماندوز.

ويأتي ذلك ضمن العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، والذي خلّف أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وفي غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح الأربعاء، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 10 جنود صهاينة في استهدافها قوات متوغلة شمال بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.



وقالت القسام، في بيان عبر تلغرام: "في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي، بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية".



وتابعت: "وفور حضور قوة الإنقاذ، قام مجاهدونا بتفجير عبوة فيها، وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع".