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مجلس عزاء تأبيني على روح الرئيس الإيراني في ذي قار

الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أقيم مجلس عزاء تأبيني على روح الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي ومرافقيه، في محافظة ذي قار العراقية.

العالم _ خاص بالعالم

وقال الحضور إن السيد رئيسي عمل على تعزيز العلاقات في المنطقة وكان دائما للشعب العراقي ومحور المقاومة واقامة هكذا مجلس هو عرفانا وتكريما لما قدمه خلال فترة رئاسته.

يذكر انه استشهد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان يوم الأحد، إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية.

وبعد تشييع جثمان الشهيد رئيسي في مدن تبريز وقم وطهران، قد وصلت الطائرة الحاملة لجثمان الرئيس الشهيد الى مطار "الشهيد كاوة" في بيرجند صباح اليوم الخميس لتشييعه من قبل الجماهير، . وكان الشهيد رئيسي ایضا ممثل محافظة خراسان الجنوبية في مجلس خبراء القيادة.

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