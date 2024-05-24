غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي

العالم-ايران

ومنذ هذا التاريخ لم يظهر هناك تذبذب بقوة هذا الدعم سلبا حتى مع تغير فترات الحكم في إيران سيما بعد رحيل الإمام روح الله الخميني رحمه الله ومع تولي خلفه الإمام على خامنئي بقيت مبادئ الثورة تتخذ من فلسطين قضية مركزية لها ورغم تعاقب الرؤساء على إدارة البلاد سواء ممن ينتمون الى التيار المحافظ او الإصلاحي بقيت فلسطين حاضرة في تفاصيل المشهد السياسي والانتخابي في ايران لسبب ان واحدة من معاير اختيار الشخصيات لخوض سباق الرئاسة هو مدى انحياز هذه الشخصية لفلسطين وتبني مبادئ الثورة الخاصة بهذه القضية.

السيد الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي كان من أكثر الرؤساء حضورا في فلسطين وانفتاحا عليها وعلى قيادتها وقد كانت حرب طوفان الأقصى بالون اختبار تاريخي وعملي لمواقف ايران ومحور المقاومة بشكل عام والسيد ابراهيم رئيسي بشكل خاص الذي لم يتردد للحظة في إعلان مواقف صريحة وواضحة داعمة لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو *الإسرائيلي* وقد اوفد وزير خارجيته الراحل حسين أمير عبد اللهيان مرات عدة إلى المنطقة للقاء قادة محور المقاومة وقادة المقاومة في فلسطين منذ السابع من اكتوبر وجال العالم مدافعا عن قضية وحق الشعب الفلسطيني.

من أبرز المواقف واهم المواقف التي ميزت الرئيس الراحل عن سلفه من الرؤساء في ايران هو اختياره لان يكون ضيفا وخطيبا عبر الفيديو في احتفال جماهيري أقيم في قطاع غزة بمناسبة يوم القدس العالمي حيث نظمت اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي احتفالا جماهيريا بهذه المناسبة وسط حضور الالاف من المشاركين بتاريخ ١٤ أبريل عام ٢٠٢٣ في معلب فلسطين الدولي وصفه حينها الاعلام *الإسرائيلي* بالخطاب غير المسبوق أكد يومها الرئيس الراحل في كلمته وهو مرتديا الكوفية الفلسطينية على مبادئه الثابته تجاه القضية الفلسطينية ودعم ايران الا محدود لمقاومة الشعب الفلسطيني وسط ترحيب وهتاف من الحضور ترحيبا وفخرا بما يقول..

هذا الظهور للرئيس الإيراني لم يكن عاديا فهو اول خطاب سياسي لرئيس في العالم كله يبث في قطاع غزة وموجه لأهل غزة خاصة وعموم الشعب الفلسطيني في القطاع الذي يفرض عليه حصارا غير مسبوق منذ العام ٢٠٠٧م في تحدي سياسي لهذا الحصار الظالم.

حضور الرئيس الراحل في تفاصيل القضية الفلسطينية في حرب الثمانية شهور على غزة كانت مؤشرا على ثبات الرجل رغم حالة التحريض والتهويل والهجوم الإعلامي الامريكي والإسرائيلي والغربي على ايران بعيد عملية طوفان الأقصى ومحاولة تحميل ايران مسؤولية ما حدث كونها داعمة اساسية للمقاومة .

هذه التحريض الذي كان سيكون له ثمن كبير سياسيا واقتصاديا اضافيا على ما تواجهه ايران من عقوبات بسبب هذا الدعم لفلسطين لم يدفع إدارة الرئيس رئيسي من التنصل من دعمها للمقاومة وتبنيها ومواصلة هذا الدعم المعلن رغم إعلانها انها ليست جزء من التخطيط لهذه العملية وهي إبداع فلسطيني بشكل كامل.

ولم يقتصر هذا الدعم عند هذا الحد فبات محور المقاومة الذي ترعاه وتدعمه ايران منخرط بشكل كامل في هذه المواجهة ويدفع فيها ثمنا وتدفع اسرائيل ثمنا من لبنان الى اليمن الى العراق وبذلك تكون ايران بزعامة مرشدها الإمام علي خامنئي ومن بعده الراحل ابراهيم رئيسي وادارته قد نجحت في أهم الاختبارات التي واجهت وحدة وتماسك وقوة محور المقاومة..

ومن أبرز ما ميز هذه الفترة الرئاسية هو الهجوم الصاروخ الإيراني على اسرائيل ردا على قصف سفارتها في دمشق ولقد قدر لي أن أرى من سماء غزة صواريخ ايران تسقط على اراضينا المحتلة وقد علت تكبيرات اهل غزة فرحا وفخرا بهذا الهجوم.

رحيل السيد رئيسي بلا شك خسارة كبيرة لإيران اولا ولفلسطين ثانيا ولكن تبقى امال الفلسطينيين بأن تفرز ايران رئيسا كما رئيسي محبا وداعما ومنتميا لفلسطين.

* الكاتب الصحفي حسين البطش