'مقرب' من السيد مقتدى الصدر يصدر توجيهات هامة لأتباع التيار

العالم - العراق

وقال "وزير القائد" في منشور على صفحته الرسمية، إن "خطوات سماحة السيد العقائدية والدينية والحوزوية وتكللها بالنجاح والتعاطف الشعبي معه وازدياد شعبيته عراقيا ودوليا ازعج الكثير وهاهم يلجؤون لىسب وشتم ابيه وشتمه ظنا منهم ان ذلك سيؤخر عجلة تقدمه وخوفا منهم لاكتساح القواعد الشعبية فتضمحل قواعدهم ان وجدت".

وأضاف: "ومن هنا يمنع العنف والتهجم على منازل هؤلاء المندسين والحاقدين والمدفوعين الثمن من جهات خارجية او داخلية وعدم التظاهر الا بأمر مركزي".

وأشار "وزير القائد" الى انه "يمنع ذلك على جميع مفاصل التيار المدنية والعسكرية بل مطلقا".

ولفت الى انه "بل غاية ما يمكن فعله هو اللجوء الى القانون والعرف العشائري والتصعيد الإعلامي ضدهم بما يرضي الله ومن دون اتهامات لجهات أيا كانت فهذا ما يريدونه فلا تفرحوهم ظنا منكم انكم تؤذوهم".

وبين "وزير القائد" أن "كل من يخرج عن هذه التوصيات فنحن براء منه فهو يسيء لقائده وللتيار الوطني الشيعي جهلا او عمدا فهو اما مندس او جاهل".