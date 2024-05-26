الأحد ٢٦ مايو ٢٠٢٤
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

'مقرب' من السيد مقتدى الصدر يصدر توجيهات هامة لأتباع التيار

'مقرب' من السيد مقتدى الصدر يصدر توجيهات هامة لأتباع التيار
الأحد ٢٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

اصدر المقرب من زعيم "التيار الوطني الشيعي" السيد مقتدى الصدر، المعروف بــ"وزير القائد محمد صالح العراقي" توجيهات جديدة لاتباع التيار.

العالم - العراق

وقال "وزير القائد" في منشور على صفحته الرسمية، إن "خطوات سماحة السيد العقائدية والدينية والحوزوية وتكللها بالنجاح والتعاطف الشعبي معه وازدياد شعبيته عراقيا ودوليا ازعج الكثير وهاهم يلجؤون لىسب وشتم ابيه وشتمه ظنا منهم ان ذلك سيؤخر عجلة تقدمه وخوفا منهم لاكتساح القواعد الشعبية فتضمحل قواعدهم ان وجدت".

وأضاف: "ومن هنا يمنع العنف والتهجم على منازل هؤلاء المندسين والحاقدين والمدفوعين الثمن من جهات خارجية او داخلية وعدم التظاهر الا بأمر مركزي".

وأشار "وزير القائد" الى انه "يمنع ذلك على جميع مفاصل التيار المدنية والعسكرية بل مطلقا".

ولفت الى انه "بل غاية ما يمكن فعله هو اللجوء الى القانون والعرف العشائري والتصعيد الإعلامي ضدهم بما يرضي الله ومن دون اتهامات لجهات أيا كانت فهذا ما يريدونه فلا تفرحوهم ظنا منكم انكم تؤذوهم".

وبين "وزير القائد" أن "كل من يخرج عن هذه التوصيات فنحن براء منه فهو يسيء لقائده وللتيار الوطني الشيعي جهلا او عمدا فهو اما مندس او جاهل".

روابط ذات صلة

السيد الصدر يعزي باستشهاد الرئيس الإيراني ومرافقيه

السيد مقتدى الصدر يوجه دعوة قبيل شهر رمضان المبارك+صورة