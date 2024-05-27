تعنت الاحتلال في المفاوضات وحماس تقول انها لم تُبلغ بأمر الاستئناف

العالم _ خاص بالعالم

لكن الجديد ما اعلنته قناة كان العبرية ان الكيان الاسرائيلي قدّم للوسطاء مقترحين لتحريك مفاوضات غزة الرامية إلى التوصل لصفقة مع حركة حماس، لكن القناة ذاتها وصفت المقترحين بانهما غير مختلفين ويطرح كل واحد منهما الحدود الإسرائيلية للصفقة.

ونقلت قناة كان عن مصادر مطّلعة على المفاوضات لم تسمّها قولها إنه مثلما حدث في جولات المفاوضات السابقة، تدرس تل ابيب الآن أيضاً تطبيق وقف مؤقت لإطلاق النار. هذا فيما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، حتى قبل أن تنضج.

ياتي هذا فيما اعلن الكيان الاسرائيلي رسمياً، أن مفاوضات غزة ستُستأنف في الأيام القريبة. ويبدو ان هناك شيئا يدور في الافق حيث اكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن اجتماعاً عقد في باريس، الجمعة، بين مدير الاستخبارات الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري، أحرز تقدماً باتجاه استئناف محادثات إطلاق سراح الاسرى في غزة وفقاً لما نقله موقع 'أكسيوس' .

وافاد الموقع نقلا عن مصدر أميركي بأن الاجتماع الثلاثي الجديد في باريس ناقش إمكانية استئناف المفاوضات دون تحديد موعد لعقد جولة جديدة، مشيرا إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فوجئت بإعلان إسرائيل بشأن استئناف مفاوضات الأسرى.

ياتي هذا في وقت تسود حالة من الشك حول جدية الاحتلال في المفاوضات، إذ يقول مراقبون ان ما صدر عن مجلس الحرب الإسرائيلي من قرارات بتفويض فريق التفاوض، لا يعتبر سوى مناورة جديدة لاستكمال الحرب وتوسيع العملية البرية.

كما ان حركة حماس صرحت على لسان القيادي أسامة حمدان بانها لم تُبلغ من الوسطاء بأي شيء متعلق باستئناف المفاوضات وأكد القيادي انه ليست هناك حاجة إلى تفاوض جديد حيث ردت الحركة على الورقة التي قدمها الوسطاء، معتبرا أن البحث في تعديل مقترح الوسطاء خدمة للكيان الاسرائيلي ومنحه وقتا للتملص من قرار محكمة العدل الدولية.