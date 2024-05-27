حادثة رفح واحتمالات التصعيد بين مصر والاحتلال، ومفاوضات الهدنة.."إسرائيل" تقدّم مقترحين

العالم - بانوراما

الملف الأول: أعلن الجيش المصري استشهاد أحد العناصر المكلفة بتأمين منطقة الشريط الحدودي على الحدود المصرية مع رفح.



وأكد العقيد غريب عبد الحافظ أن القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه يحقق في إطلاق نار على الحدود المصرية مع رفح وأنه على اتصال مع الجانب المصري بهذا الصدد، بينما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من الإثنين، تحدثت القناة الثالثة عشرة العبرية عن وقوع حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في معبر رفح. وأضافت أن الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر، وقد تكون له عواقب سياسية.

الملف الثاني: قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية للوسطاء مقترحين مختلفين لتحريك مفاوضات غزة لايختلف المقترحان بعضهما عن بعض كثيرا، ويطرح كل واحد منهما الرؤية الإسرائيلية للصفقة ولا يشملان وقف العدوان.

من جهتها قالت حركة حماس إنه لم يتم تبليغها من قبل الوسطاء بشأن استئناف المفاوضات مع الاحتلال حول صفقة تبادل الأسرى ووقف العدوان. ويقول مراقبون إن ما صدر عن مجلس الحرب الإسرائيلي من قرارات بتفويض فريق التفاوض، لا يعتبر سوى مناورة جديدة لاستكمال العدوان وتوسيع العملية البرية في رفح.