رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

العالم - فلسطين

وقال بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي قبل إقرار حكومته مرسوما تعترف بموجبه إسبانيا بدولة فلسطين، "سنستمر في تقديم الدعم لفلسطين وندعو إلى مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين" حسب تعبيره.

كما أكد سانشيز "أننا ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".

واضاف سانشيز ان اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني ان الأولوية الآن لوضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة وينبغي فتح المعابر

وقال سانشيز: ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين.