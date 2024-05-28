ملحقون عسكريون ينعون الرئيس الشهيد في وزارة الدفاع بطهران

العالم _ مراسلون

وقال مساعد الشؤون الدولية لوزير الدفاع الإيراني العميد حمزه موسوي: من النقاط البارزة في حكومة الشهيد رئيسي هي تطوير الدبلوماسية الدفاعية بمحورية دول الجوار والصديقة. واليوم حضر هنا جمع كبير من الملحقين العسكريين في طهران لتقديم التعازي ومواصلة الطريق الذي رسمه الرئيس الشهيد الذي كان له أيضا دور مهم في دعم محور المقاومة.

ونقل المشاركون تعازيَهم ومواساتهم وأسفهم وحزنهم لفقد المسؤولين الإيرانيين بحادثة تحطم مرحيتهم، وفي مقدمتِهم الشهيد الرئيس إبراهيم رئيسي وأعربوا عن تعاطفِهم مع أُسر الشهداء والحكومة والشعب .

وقال الملحق العسكري لفنزويلا في طهران العميد هكتور مانوئيل مورا برس لقناة العالم: إيران هي دولةٌ صديقةٌ لفنزويلا، وجئنا لتقديم التعازي بهذا المصاب والظرفِ الصعب الذي تمر به.

وقال الملحق العسكري للبرازيل في طهران العميد بدرو ايوو: نعلن تضامننا وأسفنا بهذا الحدث، ونتقدم بالتعازي لعوائلِ الشهداء والشعبِ الإيراني الذي تحمّل مصاباً جللاً.

هذا وقد بعث ما يبلغ 115 رئيساً ومسؤولاً رفيع المستوى في الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، رسائل تعزية ومواساة الى الحكومة والشعب الايرانيين، بالمناسبة الاليمة .

من مقر وزارة الدفاع الايرانية، نعى الحاضرون رجالاً تركوا آثارهم الإنسانية التي لا تنسى في دعم المقاومة وكل القضايا الملحّة.