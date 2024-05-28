'بورتو' البرتغالي خسر 16 مليون يورو برحيل لاعبه الإيراني مهدي طارمي

العالم – إيران

ونشرت صحيفة أبولا البرتغالية اليوم الثلاثاء تقريرا تحت عنوان "بورتو خسر 16 مليون يورو من رحيل طارمي" يتحدث عن الخسارة الكبيرة التي تكبدها النادي البرتغالي من الرحيل المجاني لنجم منتخب إيران.

وجلب مهدي طارمي عملاء رائعين من خلال تألقه في بورتو الصيف الماضي، وكان إنتر وميلان وتوتنهام وإشبيلية وأرسنال ونابولي من بين الأندية المهتمة بالنجم الإيراني، لكن في الصيف الماضي، كان ميلان العميل الرئيسي والجاد لطارمي، حتى أنه توصل إلى اتفاق مع اللاعب الإيراني، لكن في الخطوة الأخيرة، لم يقبل بورتو بيع مهاجمه الإيراني بمبلغ 16 مليون يورو، وطلب 20 مليونا لمنع حدوث هذا الانتقال.

وبعد ذلك، بقى طارمي في بورتو، لكنه توصل إلى اتفاق في الشتاء مع نادي إنتر، منافس ميلان التقليدي، للإنتقال إلى الدوري الإيطالي مجانا في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة البرتغالية أن مديري نادي بورتو كان يمكنهم من "تحقيق دخل جيد" من خلال بيع النجم بعد عام واحد من انتهاء عقده، وبحسب تقرير صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن طارمي كان محط اهتمام ميلان وإنتر، لكن بطل الدوري الإيطالي هو الذي نجح في "جلب المهاجم الإيراني إلى الدوري الإيطالي دون دفع المال".

قصة بورتو مع طارمي ورحيل هذا النجم الإيراني عن النادي البرتغالي بعد 4 سنوات من التألق دون مقابل ليست القصة الوحيدة لانتقالات كرة القدم العالمية بهذه الطريقة؛ حيث أن كيليان مبابي سار على نفس خطى طارمي، وعلى نادي باريس سان جيرمان أن يمنح أغلى لاعب في العالم بقيمة 180 مليون يورو لنادي الريال مجانا.

وكتبت صحيفة Ojugo Portugal أن إدارة نادي بورتو كان بإمكانها كسب 16 مليون يورو من خلال التعامل بشكل أفضل مع العروض التي تلقتها الصيف الماضي وبيع طارمي، ومع ذلك، ذكرت صحيفة Record البرتغالية أنه لو كان بورتو قد باع هذا اللاعب إلى ميلان في الصيف الماضي، لماكان يستطيع أن يجد بديلا عنه في خط هجومه ويبتعد عن مسار البطولة.