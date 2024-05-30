الإنتخابات الرئاسية الإيرانية.. المرشحون يتوافدون للتسجيل + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر من مبنى وزارة الداخلية الإيرانية أوضحت الزميلة زينب عبدالجبار أن اللجنة بدأت منذ الساعة 8:00 صباح اليوم لغاية الساعة 6:00 مساء تسجيل المرشحين، حيث سيجري التسجيل على مدار خمسة أيام.

وأشارت إلى أن من أوائل المرشحين الإصلاحيين الذين سجلوا اليوم هو مصطفى كواكبيان الذي كان ممثلا عن مدن طهران وسمنان في مجلس الشورى الإسلامي، ومحمدرضا صباغيان الذي كان ممثلا لمحافظة يزد وهو سياسي مستقل.

وأوضحت أنه ووفق إعلان وزير الداخلية أحمد وحيدي أن هذا الانتخابات سوف تجرى مثل الانتخابات الماضية بكل أمن، حيث تمنى الموفقية للجميع، مؤكدة أن تغطية إعلامية واسعة تقوم بها وسائل الإعلام لانتخابات الرئاسة الـ14.

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