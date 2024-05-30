غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء

العالم-اليمن

واكدت المصادر بأن غارة أخرى استهدفت محيط مطار صنعاء الدولي.

وصرحت أن الاعتداءات الأمريكية البريطانية استهدفت مدينة الحديدة، مبينا أن الغارات على الحديدة استهدفت مبنى الإذاعة في منطقة الحوك.

وذكرت قناة "المسيرة" أن 3 غارات استهدفت منطقة النهدين بمديرية السبعين، وغاراتان على منطقة جربان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأشارت إلى أن مجموع الغارات الأمريكية البريطانية على صنعاء العاصمة والمحافظة وصلت إلى 6 غارات.

وأوضحت أن هذه الغارات محاولة لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.