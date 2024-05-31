بعد ساعات من القصف الأمريكي..طوفان بشري بصنعاء نصرة لفلسطين

العالم- اليمن

وبزخم شعبي متواصل دون كلل أو ملل، فاض ميدان السبعين بحشود بشرية مليونية في أكبر المظاهرات عالميا التي تخرج دعما وإسنادا لغزة، تلبية لدعوة قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وحمل المتظاهرون رايات الحرية والأعلام اليمنية الفلسطينية، واللافتات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة، معبرين عن استنكارهم لجرائم الأمريكية والصهيونية بحق أهالي غزة، منددين بالخذلان العربي والإسلامي للشعب الفلسطيني.

وهتف المحتشدون بعبار منها (اسمعها من يمن العزة.. يا حلف الشر هُنا غزة) (حمداً لله الديان.. أن وفَّق يمن الإيمان- ليواجه دول الطغيان.. أن يكسر قرن الشيطان)، (الشعب اليمني استنفر.. لن يتراجع أو يفتر)، (سماؤنا مستنفره.. و"الإم كيو" مبـوّره)، (في اليمن أمريكا انهارت.. فخر صناعتها بارت)، (الحملات الإعلامية.. ضد بلادي تضليليه)، (الحملات التشويهية.. أمريكية صهيونيه)، (افكر واعقل يا ابن سعود.. درب الأمريكي مسدود)، (قوليها يا أرض النيل.. لن نقبل بإسرائيل) (أمريكا والعِبـريّـة.. تهديدٌ للبشـريّـة)، (أمريكا والعِبـريّـة.. تهديدٌ للبشـريّـة)، (ألف تحية ألف.. لقواتنا الجوية.. لقواتنا البحرية).

كما هتفوا بعبارات (من يعبث بالاقتصاد.. بانوقف له بالمرصاد)، (ألف تحيه ألف تحيه.. منّا لرجال الجوية)، (الجهاد الجهاد.. كل الشعب على استعداد)، (يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين)، (يا غزة واحنا معكم.. أنتم لستم وحدكم)، (الشعب اليمني كبَّر.. الموت لأمريكا الشر)، (بقيادة وارث حيدر.. الموت لأمريكا الشر)، (بمعونة من لا يُقهر.. الموت لأمريكا الشر)، (في المتوسط والأحمر.. الموت لأمريكا الشر)، (صاروخية ومسيّر.. الموت لأمريكا الشر)، (بحرية جوية بر.. الموت لأمريكا الشر).

وبارك المحتشدون عملية الرد للقوات المسلحة السريع باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" في البحر الأحمر، ردا على الغارات والجرائم الأخيرة التي ارتكبها العدوان الأمريكي البريطاني في صنعاء والحديدة والتي أدت إلى استشهاد وإصابة 58 مواطنا.

وأدانوا الحرب الاقتصادية لتحالف العدوان السعودي الأمريكي ضد الشعب اليمني المحاصر وأخرها استهداف البنوك العاملة في المحافظات الحرة، مطالبين القوات المسلحة بلجم من يعتدي على قوت المواطن ولقمة عيشة.

بيان مسيرات صنعاء يؤكد الثبات في الوقوف مع فلسطين

وأكد بيان مسيرات (مع غزة.. تصعيد مهما كانت التحديات) أن الشعب اليمني يخرج في مسيرات كبرى نصرة للشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين واستنكارا للجرائم الصهيونية ومناهضة للعدوان الصهيوني الأمريكي على غزة.

وحيا البيان صمود واستبسال الشعب الفلسطيني المجاهد الصابر، وثبات وبطولة مجاهديه العظماء في وجه أكبر حرب عنصرية همجية حاقدة.

كما حيا العمليات البطولية الأسطورية للمجاهدين الفلسطينيين في غزة الضفة، وللمجاهدين لبنان والعراق، وللعمليات النوعية لقواتنا المسلحة الشجاعة ضد سفن العدو.

وحذر تحالف العدوان السعوي الإماراتي من الخنوع للضغوط الأمريكية والصهيونية، من المضي في مؤامراتهم لاستهداف ما تبقى من هامش محدود للاستقرار المعيشي للشعب اليمني، في محاولة لثني اليمن عن موقفه عن مناصرة الشعب اليمني.

وخاطب تحالف العدوان بقوله: موقفنا في مناصرة الشعب الفلسطيني ثابت ولن يتغير مهما كانت التحديات، مؤكدا أن صب الزيت على النار سيشعلها في وجوه وأكباد المتورطين.

ودعا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني بكل أشكال المساندة العملية المؤثرة، والاتجاه إلى التربية الإيمانية الجهادية الواعية والمسؤولة لحماية المجتمعات والأجيال من خطر التمييع والانحلال.

حذر من الانسياق وراء الخداع والتظليل الذي تمارسه أمريكا للتنصل من مسؤوليتها عن الجرائم المقترفة بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، مؤكدا أن أمريكا هي الشريك الأول والأكبر في كل جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

دعت المسيرات حكام البلدان العربية والإسلامية إلى مواقف عملية ملموسة وعدم الاكتفاء بالبيانات السياسية الباهته، مؤكدا ضرورة القيام بإجراءات عملية عاجلة بقطع العلاقات مع كيان العدو الصهيوني ومنع تزويده بالمؤن والسلع والبضائع عبر موانئهم ومطاراتهم.

وعبر البيان عن تضامننا الكامل مع الشعب المصري الشقيق إزاء العدوان الصهيوني على الجنود المصريين في معبر رفح والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم، مؤكدا الوقوف مع حق مصر حكومة وشعبا في الرد الحازم على هذا الاعتداء الأرعن.

وأشاد بالتحرك الشعبي في مختلف البلدان نصرة للشعب الفلسطيني، محييا استمرار الحراك الطلابي نصرة لفلسطيني في عشرات الجامعات الأمريكي والأوروبية، منددا بما يتعرض له الطلاق من قمع من قبل اللوبي الصهيوني وداعميه في الحكومة الأمريكية والأوروبية.

كما أشاد البيان بمواقف إرلندا وإسبانيا والنرويج، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مجددا الإشادة بالمواقف الشجاعة لعدد من دول أمريكا الجنوبية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ومقاطعة بضائعه، داعيا كافة دول العالم وشعوبه إلى مقاطعة شاملة لسع وبضائع الكيان الصهيوني.

وجدد التأكيد على الاستمرار في التعبئة والاستنفار بعزيمة عالية، ومواصلة الفعاليات والمسيرات الكبرى، مخاطبا الشعب الفلسطيني لستم وحدكم ونحن معكم حتى النصر بإذن الله.

33 طوفانا مليونيا بالعاصمة صنعاء نصرة لغزة منذ انطلاق طوفان الأقصى

يذكر أن طوفان اليوم في مسيرات (مع غزة.. تصعيد مهما كانت التحديات) بميدان السبعين هو الطوفان البشري المليوني الـ 33 على التوالي الذي تشهده العاصمة صنعاء نصرة لفلسطين، حيث شهدت صنعاء طوفانها الشعبي الأول في الـ 7 من أكتوبر بعد ساعات قليلة من الإعلان عن معركة طوفان الأقصى.

وكان الطوفان الثاني بصنعاء في الـ 13 من أكتوبر، في حين كان الطوفان الثالث في الـ 18 من أكتوبر عقب المجزرة الإجرامية التي ارتكبها العدو الصهيوني بمستشفى المعمداني في غزة، فيما كان الطوفان الرابع في الـ 20 من أكتوبر.

وفي الـ 27 من أكتوبر، أدى مئات الآلاف صلاة الجمعة في ميدان السبعين أكبر ميادين العاصمة صنعاء، تضامنا ونصرة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة العدو الصهيوني.

وفي الـ 3 من نوفمبر، جابت أكثر من 23 مسيرة حاشدة شوارع وساحات مختلف مديريات العاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة، تضامنا ونصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة.

وفي الـ 10 من نوفمبر شهدت العاصمة صنعاء طوفانها البشري الخامس، فيما كان الطوفان السادس في الـ 18 من نوفمبر الماضي، في حين كان الطوفان السابع في الـ 24 من نوفمبر المنصرم.

وفي الأول من ديسمبر احتشد اليمانيون في طوفان بشري ثامن بالعاصمة صنعاء، فيما كان الطوفان التاسع في الـ 8 من ديسمبر، والطوفان العاشر في الـ 15 ديسمبر.

وكان الطوفان الحادي عشر في 22 ديسمبر، والطوفان الـ 12في التاسع والعشرين من ديسمبر الفائت، والطوفان الـ 13 في 5 يناير الجاري، والطوفان الـ 14في الثاني عشر من يناير، فيما كان الطوفان الـ 15في التاسع عشر يناير أيضا.

وفي 26 يناير 2024 شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، الطوفان الـ 16 في مسيرة جماهيرية مليونية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة لأهل غزة، تحت شعار (اليمن وفلسطين خندق واحد).

وفي الثاني من فبراير شهد ميدان السبعين الطوفان الـ 17 في مسيرة مليونية نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار (مع غزة مستمرون حتى النصر).

وخرج الطوفان البشري الـ 18 إلى ميدان السبعين في التاسع من فبراير تحت شعار (ثابتون على الموقف.. مع غزة حتى النصر).

وشهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، في الـ 16 فبراير، الطوفان البشري الـ 19 نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار (ساحاتنا جهاد.. ثابتون مع غزة حتى النصر)

وفي الـ 23 فبراير شهد ميدان السبعين الطوفان الـ 20 في مسيرة حملت عنوان (مسارنا مع غزة.. قُدماً حتى النصر).

وفي الأول من مارس 2024 م خرج الطوفان الشعبي الـ 21 نصرة للشعب الفلسطيني إلى ميدان السبعين في مسيرة مليونية حملت شعار (لستم وحدكم.. صامدون مع غزة).

وخرج الطوفان البشري الـ 22 تحت شعار (رمضان اليمن.. طوفان ينتصر لغزة) في ميدان السبعين في الثامن من شهر مارس.

وشهد ميدان السبعين في الجمعة الأولى من رمضان الطوفان البشري الـ23 تحت شعار (رمضان اليمن.. طوفان ينتصر لغزة) في الخامس عشر من مارس.

وفاض ميدان السبعين، في الجمعة الثانية من رمصان، 22 مارس2024، بالطوفان المليوني الـ 24 تحت شعار (عملياتنا مستمرة.. أوقفوا عدوانكم).

وفي 29 مارس الجمعة الثالثة من رمضان شهد ميدان السبعين الطوفان البشري المليوني الـ 25 المتجدد في مسيرة كبرى حملت شعار (قادمون في العام العاشر.. وفلسطين قضيتنا الأولى.

وفي يوم القدس العالمي الجمعة الأخيرة في شهر رمضان المبارك، الموافق 05 أبريل 2024، شهد ميدان السبعين الطوفان الـ26 بخروج مسيرات جماهيرية هي الأضخم عربيا وإسلاميا إحياء ليوم القدس العالمي، بالتزامن مع خروج مسيرات مليونية في أكثر من 150 ساحة في 15 محافظة حرة.

وفي الـ19 من أبريل شهد ميدان السعبين بالعاصمة صنعاء الطوفان البشري الـ 27 نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار (معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة).

وتحت شعار (مع غزة العزة.. تعبئة واستنفار) في 26 أبريل الفائت شهد ميدان السبعين، الطوفان المليوني الـ28نصرة لغزة وللشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي الـ3 من مايو شهد أكبر ميادين العاصمة صنعاء، الطوفان المليوني الـ29 في مسيرات (وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار)، دعما لشعب الفلسطيني، وتأكيدا على الاستعداد لخوض الجولة الرابعة من التصعيد التي أعلنها السيد الحوثي.

وشاهد ميدان السبعين في الـ10 من مايو الطوفان الـ30 نصرة لشعب الفلسطيني تحت شعار "التصعيد بالتصعيد.. مع غزة حتى النصر".

وفي 17 مايو فاض ميدان السبعين بالطوفان المليوني المتجدد الـ31 في مسيرة "مع غزة جهاد مقدس ولا خطوط حمراء".

وشهد ميدان السبعين في 24 مايو الطوفان البشري المتجدد الـ32 في مسيرة مليونية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني حملت شعار (مع غزة.. ثبات الموقف واستمرارية الجهاد).

يذكر أن مئات الآلاف من المسيرات والتظاهرات والوقفات الشعبية في مختلف المحافظات اليمنية خرجت نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم على مدى الأشهر الماضية منذ الإعلان عن معركة طوفان الأقصى.