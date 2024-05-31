كنعاني يدين فرض العقوبات الأوروبية الجديدة على ايران

العالم- ايران

وأضاف كنعاني: إن الاتحاد الأوروبي، الذي ظل سلبيا ومتقاعسا في التعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة وفلسطين طوال الأشهر الماضية، ولذلك تعرض لانتقادات من الرأي العام الأوروبي والشعوب في جميع أنحاء العالم، مرة أخرى بدلاً من التركيز على جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ومعاقبة هذا لكيان الإجرامي، تم إدراج بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية الرائدة والفعالة في مواجهة الإرهاب وتوفير الأمن المستقر في المنطقة، في قائمة العقوبات.

وتابع: من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي، من خلال لجوئه إلى الحجج والاتهامات المتكررة والسخيفة التي لا أساس لها من الصحة، وتجاهل الحقائق الميدانية في غرب آسيا ومواصلة نهجه الفاشل وغير الفعال، يلجأ مرة أخرى إلى أداة عفا عليها الزمن وغير فعالة وهي العقوبات ضد إيران القوية وفضل استرضاء الكيان الصهيوني وأمريكا على مصالح الاتحاد الأوروبي وشعوبه.

وأكد كنعاني على استمرار السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة في ضمان السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وانتقد بشدة التصرفات المزدوجة للاتحاد الأوروبي. وقال، تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في الرد على هذا النهج المدمر الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي.