باقري: عملية الوعد الصادق قضت على وهم الردع الصهيوني الهش

العالم - ايران

وقال باقري اليوم السبت خلال اللقاء الدولي حول غزة المظلومة والمقاومة انه لو كان الصهاينة يملكون ذرة عقل لما اعتدوا على قنصليتنا في دمشق.

وأكد باقري ان عملية "طوفان الأقصى" شكلت نقطة مفصلية فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني مضيفا انه لا أحد أكثر من "إسرائيل" يدرك أن موجة المقاومة ستقتلع جذور هذا الكيان عاجلاً أو آجلاً.

وتابع ان عملية "طوفان الأقصى" وضعت الكيان الصهيوني أمام طريقين مسدودين الاستسلام أمام المقاومة أو المواجهة

واضاف باقري ان الجمهورية الإسلامية ستواصل دعمها للمقاومة وهذا الدعم لم يعد يقتصر على إيران في المنطقة وهذا أيضاً من منجزات المقاومة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الايراني بالإنابة ان هذا الكيان بات الأكثر كرهاً بالنسبة لغالبية شعوب العالم ويعيش اليوم حالة مزرية للغاية مؤكدا ان العدو اختار مواجهة المقاومة وبسبب ذلك يزداد وضعه سوءاً يوماً بعد آخر.