ايران.. شخصيات مهمة تسجل في الانتخابات الرئاسة المبکرة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في طهران ان 57 شخص، حضر مبنی وزارة الداخلية للتسجيل في الانتخابات الرئاسية، لكن الکثير منهم كان يفقد الشروط اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية ولم يحرز الشروط سوی 9 من الذين تم قدموا للتسجيل.

وأكد مراسل قناة العالم ان ابرز الاشخاص الذين قدموا الی مبنی وزارة الداخلية للتسجيل من أجل خوض غمار الانتخابات الرئاسية هم علي لاريجاني، و محمد خوش جهره، وعبدالناصر همتي، ومحمود احمدي بخش الذين سجلوا أسماءهم في اليوم الثاني.

وقد سبقهم في اليوم الاول كل من محمد رضا صباغيان، ومصطفی كواكبيان، وعباس مقتدائي، وقدرتعلي حشتميان، وسعيد جليلي.

ومن أهم شروط مرشحي الانتخابات الرئاسية هي ان تكون أعمارهم ما بين الـ40 والـ75 عاماً ويجب ان يكونوا حاصلين علی درجة الماجستير علی الاقل، ويجب ان يكونوا من رجال الدين أو السياسة ويجب أن يكونوا ايرانيين الاصل، وان يكونوا مديرين ومدبرين وذي حسن سابقة وامانة وتقوی.

وتجري الانتخابات الـ14 للرئاسة الجمهورية في ايران، مبکرة بسبب استشهاد الرئيس ابراهيم رئيسي في حادث سقوط المروحية.