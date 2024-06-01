رسالة آيه الله خامنئي إلى طلاب أمريكا

العالم – باختصار

آية الله السيد علي خامنئي توجه للطلاب بالقول أنهم وقفوا في الجهة الصحيحة من التاريخ.



آيه الله خامنئي إلى الطلاب: أنتم تشكلون الآن جزءاً من جبهة المقاومة التي تكافح منذ سنين.



آيه الله خامنئي إلى الطلاب: الأوضاع نحو التغيير والحقيقة ستظهر وأوصيكم بالتعرّف على القرآن.

الرسالة حظيت بإشادة واسعة من أكاديميين وصحافيين وناشطين وطلاب أمريكيين وغربيين.



الأكاديمي البريطاني "ديفيد ميلر": رسالة آيه الله خامنئي إلى الحركة الطلابية تستحق القراءة.



الناشط الأمريكي"كريستوفر توبياس" آيه الله خامنئي واثق مما يقول وأنا أتفق معه في كل ما قال.

الأكاديمية" شارمين نرواني": قائد دولة أجنبية يدافع عن شباب أمريكا والمسؤولون الأمريكيون يقومون بضربهم.



في المقابل حرّض قادة سياسيون أمريكيون على الرسالة مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون.



مايك جونسون محرّضا على الرسالة: حين فزتم بآيه الله خامنئي لقد خسرتم أمريكا.

رسالة آيه الله خامنئي كشفت الهوة الواسعة بين المؤسسة السياسية والطلاب والشباب في أمريكا.

هذه الهوة أكد عليها استطلاع لجامعة هارفارد الذي كشف أن 51% من الشباب يؤيدون إزالة" إسرائيل".

استطلاع هارفارد 63% من الشباب والطلاب الأمريكيين يتعاطفون مع المقاومة الفلسطينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق