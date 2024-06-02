كوريا الشمالية تستمر في 'حرب القمامة' ضد جارتها الجنوبية!

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وأضاف أن أفراد الأمن يقومون بجمع البالونات عند هبوطها.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول في بيان، أن "كوريا الشمالية استأنفت إطلاق بالونات النفايات باتجاه كوريا الجنوبية" منذ حوالي الساعة الثامنة مساء (1100 بتوقيت غرينتش) مساء أمس السبت، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

وأضافت أنه حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، "تم التعرف على حوالي 600 بالون، يتحرك فيها حوالي 20 إلى 50 بالونا في الساعة في الهواء".

وتهبط البالونات في المقاطعات الشمالية لكوريا الجنوبية، بما في ذلك العاصمة سيئول ومنطقة جيونغ جي المجاورة، والتي تضم مجتمعة ما يقرب من نصف سكان الجنوب.

وبدأت كوريا الشمالية في إرسال مئات البالونات التي تحمل أكياس القمامة، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، والتي انتقدتها سيئول ووصفتها بأنها "منخفضة المستوى"، محذرة من اتخاذ إجراءات مضادة قوية ما لم تتوقف بيونغ يانغ عن مثل هذه الاستفزازات "غير العقلانية".