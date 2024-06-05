الإحتلال يسعى لتغيير الطابع العربي والاسلامي للقدس المحتل بقوة السلاح

العالم – خاص بالعالم

وقال حازم نجيب الناشط السياسي الفلسطيني: هذه فرصة ينتهزها اليمين المتطرف الاسرائيلي الموجود بالمدينة المقدسة حيث يعربد في المدينة المقدسة ويحاول ان يدمر ممتلكات المقدسيين الفلسطينيين الموجودين في المدينة.



وبعد57 عام وفي هذا اليوم الخامس من حزيران يحاول الاحتلال بسط سيطرته المرتجفه على المدينة من خلال نشر أكثر من تلاتة الالاف شرطي لحماية مستوطنية لتنفيذ جوالاتهم حول وداخل البلدة القديمة والاعتداء على أهلها واغلاق اسواقها وتسهيل من اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى وتفريغها تماما من قاطنيها المقدسيين.

وسط حالة من الرعب وعدم الشعور بالامن جراء الفشل الامني الذي يضرب كيان الاحتلال الاسرائيلي بفعل العمليات الفردية الفلسطينية وفشله في تحقيق أهدافه بعدوانه على قطاع غزة وانتصار المقاومة.

قال ناصر قوس مدير نادي الاسير الفلسطيني: ما يحصل كل عام يتم اغلاق كل مناحي الحياة في البلد القديمة وخاصة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها ومحيط البلدة القديمة واقتحام ساحات المسجد الاقصى المبارك والعربدة داخل اسوار البلدة القديمة من قبل المستوطنين.



سبعة وخمسون عام على إحتلال المدينة المقدسة وما زال الاحتلال يحاول بسط سيطرته عليها لكنه فشل في تحقيق هدفه باعتبارها عاصمة موحدة وفق تعبيرة وما زال علم فلسطين يرفرف في سمائها.

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