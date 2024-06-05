شاهد موقف سلوفينيا من التجويع في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

في اليوم الثالث والاربعين بعد المائتين ارتكب الاحتلال عددا من المجازر بحق العوائل الفلسطينية استشهد على اثرها 75 فلسطينيا واصيب العشرات بجروح، حسب ما اعلنت وزراة الصحة في غزة التي لفتت بانه لايزال عدد من الشهداء و الجرحى تحت الانقاذ و في الطرقات لاتسطيع فرق الاغاثة الوصول اليهم.

وتركز القصف الجوي الاسرائيلي على مخميات البريج و المغازي والنصيرات و دير البلح و وحي الرمال وسط قطاع غزة.



وافادت مصادر اعلامية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد اخر من الفلسطينيين في غارة على تجمع للمواطنين في حي الرمال وسط مدينة غزة.



واستشهد ايضا عدد من الفلسطينيين بينهم نساء واطفال اثر قصف الاحتلال عددا من المنازل في مخيمي المغازي و النصيرات وسط القطاع.



كما استهدف الاحتلال منزلا غرب حي الزيتون شرقي مدينة غزة اسفر عن سقوط عدد من الشهداء و الجرحى، وسط استمرار القصف المدفعي على شمال مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة والزهراء ومخيم البريج ومناطق من دير البلح وسط القطاع و مناطق شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



انسانيا وصفت منظمة أطباء بلا حدود الوضع الانساني في قطاع غزة بالمروع مضيفة ان النظام الصحي وصل إلى حد الانهيار مع التصعيد الجنوني للعنف بمواقع عدة من قطاع غزة.



دوليا قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون في تصريح صحفي ان المجاعة تستخدم سلاحا للحرب في غزة داعية الى وقف اطلاق النار. وتاتي هذه التصريحات عقب مصادقة البرلمان السلوفيني.



على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة. لتنضم سلوفينيا الى إسبانيا والنرويج وإيرلندا الذي اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية في وقت سابق.



وقد اعترفت وزارة الخارجية السلوفينية، في بيان، رسميا بأن فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.



وقالت الخارجية السلوفينية في بيان على منصة اكس اعترفت سلوفينيا في الرابع من حزيران الفين واربعة وعشرين رسميا بأن فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.

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