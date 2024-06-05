تحذيرات اممية من حدوث اكبر مجاعة في السودان منذ عقود

العالم _ خاص بالعالم

فقد أجبر القتال بين الجيش السوداني الذي يدير الحكومة ومتمردي قوات الدعم السريع 9 ملايين سوداني على الفرار من منازلهم وجعل جزءاً كبيراً من السكان يعاني الآن من 'مجاعة حادة'.

وبدأ القتال في أبريل العام المنصرم بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان الذي يدير الحكومة في البلاد وبين قوات الدعم السريع، التي يقودها الجنرال المتمرد محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

هذا وحذرت 19 منظمة إنسانية دولية من حدوث أكبر مجاعة منذ عقود في السودان إذا ما استمرت أطراف الصراع في منع الوكالات الإنسانية من تقديم الإغاثة للسكان.

وافاد السكان بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت 4 أضعاف في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع فيما يتم تهريب جميع المواد الغذائية المتوفرة بسعر اعلى من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني. يأتي هذا فيما تتمدد طوابير وقوف النازحين يوماً بعد يوم لتلقي المساعدات الغذائية.

وتزايد الجوع لأن 9 ملايين شخص فروا من منازلهم، بحسب أرقام الأمم المتحدة، ونُهبت المزارع بحثاً عن الغذاء من قبل ميليشيات المتمردين، فيما عملت الأطراف المتحاربة على منع دخول إمدادات الإغاثة إلى المناطق الخاضعة لخصومهم.

إلى ذلك اظهرت الاحصائيات ان قرابة 18 مليون شخص في السودان من أصل 49 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد استنادا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

ووفقاً لجاستن برادي، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، فإن هناك 4 ملايين و900 الف شخص يعيشون الآن في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد التي تعتبر على مسافة خطوة واحدة فقط من المجاعة مشيرا الى احتمال وفاة عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف في الأشهر القادمة.