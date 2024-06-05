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هنية: عربدة المستوطنين تؤكد أن القدس محور الصراع

هنية: عربدة المستوطنين تؤكد أن القدس محور الصراع
الأربعاء ٠٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أنها محور الصراع، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يستكين حتى رحيل الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

العالم - فلسطين

وأكد هنية، في تصريح وصل المركز الفلسطيني للإعلام، أن حماس وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان على غزة بشكل شامل والانسحاب الكامل من القطاع والتبادل للأسرى.

وأشار هنية إلى أن حركة حماس تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

ومنذ صباح اليوم، اقتحم عدد كبير من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في ذكرى ما يسمى “يوم توحيد القدس” الذي يوافق احتلال الجزء الشرقي من المدينة.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية علنية، وشكلوا حلقات رقص في أماكن مختلفة من ساحات المسجد.


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