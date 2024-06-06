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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 06-06-2024
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الخميس ٠٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.