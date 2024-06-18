العالم – خاص بالعالم

وأوضح مراسلنا بأن هذا"الهدهد" هو عبارة عن الرصد والاستطلاع الدقيق والمتقدم للمقاومة الاسلامية في مدينة حيفا وفي أرجائها واحواضها وقواعدها العسكرية وفي المستعمرات المحيطة بها.

واشار مراسلنا إلى أن أولى التعليقات كانت عبر مواقع التواصل في الإعلام العبري عندما قالت:"ان حزب الله يعلم عنا ما لم نعرفه نحن عن"دولة اسرائيل" -بحسب تعبيرهم-، لافتا إلى أن هذا الأمر سيترك مسارا للبحث والتحليل والتقدير عند قادة الاحتلال الاسرائيلي ولا سيما وأن المقاومة قد اعلنت عن الجزء الاول من هذه العمليات الاستطلاعية التي تجري بدقة عالية، وبالتالي تكشف مدى تمكن المقاومة بقدرتها للوصول الى الاهداف التي تريدها.

ولفت مراسلنا الى أنه بالنسبة للاعتداءات الاسرائيلية اليوم كان هنالك المزيد من التصعيد على الجبهة اللبنانية الفلسطينية خاصة من خلال الغارات الاسرائيلية العدوانية التي استهدفت من خلالها المسيرات منطقة البرغلية على مرتين، المرة الاولى استهدفت سيارة ما أدى الى جرح العديد من المدنيين حسب المعلومات الاولية ثم كان هنالك استهداف ثاني لدراجة نارية كانت قريبة من السيارة بعد ساعة من الاستهداف الاول، ما أدى إلى جرح مدنيين، حيث ان الغارات الاسرائيلية كانت قد استهدفت بلدة الطيبة وبلدة العديسة وعيتا الشعب على أكثر من دفعة، اضافة الى قصف مدفعي عنيف الذي طال معظم الأرجاء الممتدة من القطاع الشرقي حتى القطاع الغربي.

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