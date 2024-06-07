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هذا كان رد نتنياهو على قرار الامم المتحدة الاخير ضد الاحتلال!

هذا كان رد نتنياهو على قرار الامم المتحدة الاخير ضد الاحتلال!
الجمعة ٠٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

شن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، هجوما حادا على منظمة الأمم المتحدة، وذلك ردًا على إدراج تل أبيب في "القائمة السوداء" التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال في "مناطق النزاعط.

العالم - الاحتلال

وزعم نتنياهو في منشور عبر موقع "إكس"، أن الأمم المتحدة بقرارها "وضعت نفسها على القائمة السوداء للتاريخ اليوم عندما انضمت إلى أنصار قتلة حماس".

كما زعم أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، ولن يغير أي قرار وهمي من جانب الأمم المتحدة ذلك"!

بدوره، هاجم سفير الكيان الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، زاعما أن الذي دخل القائمة السوداء "هو الأمين العام الذي يشجع الإرهاب وقراراته بدافع الكراهية لإسرائيل".

وأضاف زاعما، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "عار عليه! إن قرارات الأمين العام لا تعطي إلا الأمل للإرهابيين في البقاء، وتشجعهم على استخدام الأطفال في الإرهاب وإطالة أمد الحرب".

هذا ويواصل الكيان الاسرائيلي شن حرب ابادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من الكتوبر راح ضحيتها اكثر من 36700 شهيد معظمهم من الاطفال والنساء بقصف همجي.

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