رئيسة وزراء الدنمارك تتعرض للضرب من رجل في كوبنهاغن

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وتم إلقاء القبض على المعتدي، وكانت فريدريكسن مصدومة بالحادث، وفقا لقناة "TV2" الدنماركية.

من ناحيتها، أكدت شرطة كوبنهاغن وقوع حادث يتعلق برئيسة الوزراء، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

وقالت في بيان على منصة "إكس": "لدينا شخص واحد اعتقل في القضية التي نحقق فيها الآن، وفي هذا الوقت، ليس لدينا أي تعليقات أو ملاحظات أخرى حول القضية".

ويأتي الحادث قبل يومين من توجه الدنماركيين إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

وكتبت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، عبر منصة "إكس": "أشعر بصدمة عميقة بسبب الهجوم الفظيع على زميلتي وصديقتي رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، كل أفكارنا معك ومع أحبائك، وأتمنى لك الشفاء العاجل".

يشار إلى أن رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، يتعافى من محاولة اغتيال على يد مسلح، في حين تعرض عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماتياس إيكي، للضرب أثناء حملته الانتخابية في ألمانيا.