مسعود بزشكيان.. أمل الاصلاحيين في الانتخابات الايرانية المبكرة

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فمن هو المرشح مسعود بزشكيان؟

مسعود بزشكيان من مواليد 1954 في مدينة "مهاباد" التابعة لمحافظة آذربايجان الغربية.

سياسي اصلاحي وطبيب وممثل اهالي تبريز وآذرشهر وإسكو في البرلمان الإيراني من دورته الثامنة وحتى الان حيث افتتح دورته الـ 12.

شغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني في الدورة العاشرة.

تولى منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.

درس تخصص الجراحة العامة في جامعة تبريز للعلوم الطبية وبعدها تخصص في جراحة القلب بجامعة ايران للعلوم الطبية وعُين بعدها رئيسا لمستشفى الشهيد مدني لأمراض القلب في مدينة تبريز.

ترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية السابقة وتم رفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور.