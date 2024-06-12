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شاهد.. آليات جيش الاحتلال تتوغل في منطقة جديدة بغزة

الأربعاء ١٢ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى جنوبي مدينة غزة حيث دوار الكويت وحي الزيتون عبر محور نستاريم وذلك تحت غطاء ناري كثيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.  

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في قطاع غزة إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى في غزة ومحافظة خانيونس جنوبي القطاع ومدينة غزة شمالي القطاع.

وأضاف، أن اليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محاور عدة بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وأشار مراسل العالم إلى أن دبابات يش الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في كافة المحاور بقطاع غزة لم تتوقف عن القصف على المنازل الفلسطينيين والتجمعات.

وهذا وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية ثلاث مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 40 شهيدا، ومئة و20 جريحا.

وسقط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة، كما أطلقت الآليات الاسرائيلية نيرانها صوب مخيم المغازي وسط القطاع، واستهدف قصف مدفعي شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات في الوسط، الى جانب قصف مناطق واسعة في رفح جنوبا. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الى أكثر من 37 ألفا ومئة شهيد، و84 ألفا وثمانمئة جريح.

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