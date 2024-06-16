شاهد.. منظمات إسرائيلية تدعو إلى تصعيد الاحتجاجات ضد نتنياهو

العالم – خاص بالعالم

نتنياهو اعترف في تصريحات نقلتها القناة الثالثة عشرة الاسرائيلية إنه اتخذ قرارات غير مقبولة أحياناً للجيش من أجل الوصول إلى ما سماه هدف القضاء على قدرات حماس، وقال إن"إسرائيل" لديها دولة بجيش وليس جيش له دولة. مشيراً إلى إنه ورغم الثمن الباهظ فإنه سيلتزم بأهداف الحرب للقضاء على حماس واستعادة المخطوفين وإلا ستشكل غزة خطرا مجددا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي زعم أن هناك من يطالب بتغيير الأهداف، ملمحاً إلى وزيرين انسحبا، في إشارة إلى بيني غانتس وغادي آيزنكوت. وختم قائلاً: 'إنهم يريدون قرارات مغسولة بالهزيمة وإبقاء حماس على حالها، وهذا غير مقبول بالنسبة لي'تصريحات نتنياهو أثارت ردود أفعال غاضبة في الأوساط الإسرائيلية.

اللواء الاحتياط في جيش الإحتلال إسحاق بريك شدد على أن الحرب في غزة فقدت غايتها وهي مستمرة فقط من أجل مصلحة نتنياهو مشيراً إلى الحكومة قلصت قدرة الجيش في عشرين عاما حتى بات لا يمكنه الانتصار على حماس، واصفاً ما يجري في رفح بأنه عار وإن الجيش لا يقاتل حماس بشكل فعلي بل إن حماس تفخخ الطرقات والجيش يقتل هذا فيما أكد الجنرال المتقاعد في جيش الاحتلال يسرائيل زيف أن الحرب في غزة تنتقل الآن لأخطر مراحلها، مؤكدا أن إسرائيل تنزلق ببطء نحو فقدان المبادرة وحرب استنزاف.

على صعيد الشارع الإسرائيلي دعت منظمات احتجاجية إسرائيلية لإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة مؤكدة أن حكومة نتنياهو فشلت مرارًا وتكرارًا في حماية أمن الكيان الإسرائيلي وإعطاء الأولوية للبقاء السياسي على المصلحة الوطنية.

في الأثناء قام متظاهرون إسرائيليون بإغلاق عدة طرق رئيسية، في خطوة احتجاجية على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والدفع نحو اتفاق لإعادة المحتجزين.

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