حزب الله يشيع قياديا بارزا ويتوعد الكيان الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين خلال تشييع الشهيد القائد الحاج طالب سامي عبدالله داعيا الاحتلال الذي يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين لئن ليجهز نفسه للبكاء والعويل.



فوصولا لصفد وطبريا لم تتوقف لساعات طويلة أصوات الانفجارات وصليات صواريخ المقاومة مصيبة أهدافها ومشعلة نيرانها مستوطنات الاحتلال ومواقعه، ليحصي إعلامه سقوط أكثر من200 صاروخ خلال نحو 6 ساعات فقط مقرا بأن قواعد الجيش الإسرائيلي تعرضت لقصف عنيف وبتدمير وتضرر العديد من المباني.



وفيما زفت المقاومة الاسلامية في لبنان فجرا أربعة من مقاوميها ارتقوا شهداء على طريق القدس أعلنت عن استهدفها بالصواريخ الموجهة مصنع‏'بلاسان' للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش الاحتلال في ‏مستوطنة سعسع مؤكدة إصابتة بشكل مباشر. كما أعلنت قصفها بعشرات صواريخ الكاتيوشا مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم .‏



وبعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏المدفعية قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية المقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها في 'عميعاد' ومقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون وثكنة زرعيت .‏



كما استهدف المقاومة بعملياتها مواقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة والرمثا والسماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة وراميا والمالكية محققة إصابات مؤكدة.



إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أنه في مستوطنة 'كاديتا' القريبة من ميرون، وصلت النيران التي اندلعت هناك إلى الصف الأول من المنازل وأن هناك منازل في المستوطنة تضررت جراء الحريق بسبب القصف الصاروخي من لبنان مشيرة الى اندلاع عدة حرائق في طبريا نتيجة القصف الصاروخي المكثف الذي أطلق من لبنان تجاه أهداف لجيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة.



وتم تداول فيديوهات وأخبار في قنوات إسرائيلية على منصات التواصل لإصابات في مصنع تابع لشركة رافائيل للصناعات العسكربة وفي مقر القيادة الشمالية الموجود في جبل الجرمقز.



هذا فيما دعا مجلس ماروم الجليل الإقليمي من تبقى من مستوطنين في البقاء في الملاجئ آو قربها حتى إشعار آخر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...