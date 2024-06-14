القوات اليمنية تنفذ 3 عمليات في البحر العربي والأحمر دعما وإسنادا لغزة

العالم – خاص بالعالم

تأكيدا على ذلك؛ أفاد الجيش الأميركي بإصابة بحار بجروح خطرة في الهجوم الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية على سفينة شحن في خليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن السفينة الأوكرانية فيربينا، وتشغلها شركة بولندية أبلغت بوقوع أضرار وحريق على متنها، مشيرة الى اصابة أحد البحارة بجروح خطرة.

وكانت وكالة امبري للأمن البحري البريطانية قد تحدثت عن اندلاع حريق على متن سفينة تجارية اثر اصابتها بمقذوفين مجهولين قبالة سواحل اليمن، كما أكدت وقوع انفجار قرب سفينة أخرى في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن قادة بالبحرية الأمريكية قولهم ان الحملة ضد حركة أنصار الله الحوثيين أكثر معركة بحرية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية.

كذلك وفي حادثة اخرى هز الهجوم اليمني المسير، الذي استهدف سفينة الشحن “توتور” في البحر الأحمر مؤخرا، أرجاء العالم، خاصة في وسائل الإعلام الأمريكية، لكونه هجوم نوعي ناجح ينفذ باستخدام زورق مسير. ويشير إلى تصاعد القدرات العسكرية لانصار الله وازدياد تهديدهم للملاحة الدولية في هذا الممر المائي الاستراتيجي بحسب الاعلام الامريكي.

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