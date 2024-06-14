استشهاد الطفل مصطفى حجازي إثر المجاعة في مستشفى شهداء الأقصى

العالم – خاص بالعالم

مشاهد يندى لها الجبين لاطفال برزت عظامهم من شح الغذاء، الطفل مصطفى حجازي اعلن مستشفى شهداء الاقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع استشهاده نتيجة سوء التغذية و الجفاف. لترفع حصيلة الاطفال الذين قضو في المجاعة في قطاع غزة الى اربعين .



التجويع سلاح يستخدمة الاحتلال لحصد ارواح الفلسطينيين مع استمرار اغلاق المعابر.

في هذا السياق اعلن مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع تسجيل اعراض سوء التغذية لدى أكثر من مائتي طفل مشيرا أن شمال قطاع غزة لا تتوفر فيه مواد غذائية غير الطحين.



ووجه المستشفى نداء استغاثة لكل المؤسسات الدولية من تصاعد خطر المجاعة و ارتفاع اعداد الوفيات نتيجة سوء التغذية مالم تتخذ خطوات جادة لكبحها.



في سياق متصل حذرت منظمات دولية متعددة من خطورة الوضع الانساني في قطاع غزة لا سيما في شماله الذي يواجه خطر المجاعة

بسبب القيود الإسرائيلية على المعابر.

وقالت منظمة أوكسفام إن تسعة أطفال من أصل عشرة يعانون من ضعف غذائي حاد، فيما أشارت منظمة اليونيسف إلى أن نحو 3000 طفل يعانون من سوء التغذية معرضون لخطر الموت.



من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن كثيرين من سكان القطاع يتعرضون إلى مستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة.



ويتزامن هذا الوضع الكارثي مع استمرار مجازر الاحتلال التي خلفت اكثر من مئة شهيد وجريح خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية حسب وزارة الصحة في غزة .

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