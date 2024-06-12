قائد البحرية الايرانية: سنعزز تواجدنا الفاعل على صعيد المحيطات

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال تفقده "مركز الجاهزية والدعم البحري" بمدينة سيرجان (محافظة كرمان – جنوبي البلاد)، نوه الادميرال ايراني بالانجازات الكبيرة التي حققتها بحرية الجمهورية الاسلامية؛ مؤكدا على، ان "هذه النجاحات تتعلق بالشعب والوطن، فنحن واجهة البلاد في الصعيد الدولي".

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، لفت القائد العسكري الايراني الى التفوق الذي حققه قطاع الطائرات المسيرة الايرانية؛ مبينا ان النهوض بالجاهزية القتالية لدى وحدة المسيرات التابعة للقوة البحرية، زاد في اقتدار ايران الاسلامية على صعيد البحار.