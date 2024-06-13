قوات الاحتلال تعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة!

العالم - الإحتلال

وكانت أطلقت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، الرصاص الحي، صوب شاب، عقب اقتحام مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الجابريات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص قبل اعتقاله، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول اليه، بحسب ما ذكرته وكالو وفا الفلسطينية للأنباء.

وأشارت مصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف، وقامت بأعمال تجريف واسعة للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في شارعي الناصرة وحيفا، وفي محيط مدرسة الوكالة في المخيم، وحيي الجابريات والزهراء، ودوار الجلبوني، وواد برقين، وسوق الخضار في شارع أبو بكر، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء، كما دمرت صرح الشهداء، وداهمت المسجد التركي في الجابريات.

كما قصفت قوات الاحتلال دراجة نارية في حي الجابريات من طائرة مسيرة، واعتقلت شابين.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم جنين، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج منه.