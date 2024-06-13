قوات الاحتلال تجرف شوارع جنين لمنع أهاليها من فرحة العيد

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين ان جيش الاحتلال أعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة، وأبلغ الارتباط بمنع الدخول من وإلى مخيم جنين حتى إشعار آخر في ظل استمرار العدوان على المدينة والمخيم.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال فجر اليوم، عقب اقتحام مدينة جنين.

وجرّفت قوات الاحتلال مساحات واسعة للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في شارعي الناصرة وحيفا، وفي محيط مدرسة الوكالة في المخيم، وحيي الجابريات والزهراء، ودوار الجلبوني، وواد برقين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء، كما دمرت صرح الشهداء، وداهمت المسجد التركي في الجابريات.

وقصفت قوات الاحتلال دراجة نارية في حي الجابريات، واحتجزت الشابين أمير عتابة، وأيمن عزوفة في جبل أبو ظهير، واعتقلت المواطنة ابتسام صالح تركمان للضغط على نجلها مصطفى تركمان لتسليم نفسه للاحتلال.

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