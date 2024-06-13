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هذا أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفي بين مخبر وبوتين

هذا أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفي بين مخبر وبوتين
الخميس ١٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإنابة محمد مخبر، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي بينهما، العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

العالم - ايران

وشدد رئيس الجمهورية بالإنابة في هذا الاتصال الهاتفي على أهمية ترسيخ الأسس القانونية للتعاون بين طهران وموسكو، واعتبر العلاقات بين البلدين استراتيجية.

وقال مخبر إن التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات الحاصلة بما في ذلك في قطاعات التجارة والترانزيت والطاقة، يشكل جدول الأعمال الرئيسي للعلاقات الثنائية، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على تنفيذها.

من جانبه قال الرئيس الروسي في هذا الاتصال الهاتفي إن وثيقة التعاون الشاملة بين البلدين تشكل أساسا قانونيا مناسبا لتطوير العلاقات بين البلدين.

كما أعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون وسرعة تطور العلاقات بين طهران وموسكو في مختلف القطاعات.

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