القوات المسلحة اليمنية تُنفذ 3 عمليات عسكرية في البحر العربي والبحر الأحمر

العالم - الیمن

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان متلفز، أن العملية الأولى استهدفت سفينة تحمل اسم (Verbena) في البحر العربي، وأصيبت إصابة مباشرة أدت إلى اشتعال النيران فيها.

وأضاف أن العمليتين الثانية والثالثة استهدفتا سفينتي (Seaguardian) و(Athina) في البحر الأحمر، وأصيبتا بإصابات مباشرة.

وأكد أن العمليات الثلاث نفذت بعدد من الصواريخ البحرية البالستية والطائرات المسيرة، وحققت أهدافها بنجاح.

وشدد على أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في تنفيذ توجيهات السيد القائد، وتوسيع العمليات وتطوير القدرات، إسنادًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودفاعًا عن سيادة الوطن وحرية واستقلال اليمن.

وأشار العميد سريع إلى أن عمليات الإسناد لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي

وأعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين، في كلمة حول أخر مستجدات العدوان على غزة، الخميس الفائت، أن إجمالي عدد السفن المستهدفة للعدو من بداية عمليات الإسناد إلى 129 سفينة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة نفذت خلال الأسبوع الذي سبق 12 عملية في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي وباتجاه البحر الأبيض المتوسط نفذت بـ27 صاروخا باليستياً ومجنحا وطائرة مسيرة، موضحا أن “10 من عملياتنا استهدفت 10 سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني وسفن تابعة لشركات كسرت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ومنذ الـ19 من نوفمبر 2023م، حتى 12 يوليو 2024، كشفت القوات المسلحة اليمنية عن عشرات العمليات البحرية استهداف خلالها 20 سفينة مملوكة للكيان العدو الصهيوني المؤقت، وأكثر من 14 سفن كانت متجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، و12سفينة ومدمرة بريطانية، وعشرات السفن والمدمرات والفرقاطات الأمريكية وكذلك حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور.