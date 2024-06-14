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بايدن يعين نفسه ناطق باسم الاحتلال ويوجه الاتهامات لحماس!!

الجمعة ١٤ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

طالبت حركة حماس بقبول اسرائيلي واضح لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، ورأت أن التوصل الى اتفاق أمر ممكن اذا تصرفت واشنطن بإيجابية. بدوره، استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن التوصل الى اتفاق قريبا، متهما حماس بإعاقة خطته لوقف إطلاق النار.

العالم - خاص العالم

تخلت عن دور الوسيط وباتت تتولى مهمة الناطق باسم تل ابيب. واشنطن تواصل توجيه الاتهامات لحركة حماس بعرقلة التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في غزة رغم عدم صدور اي موافقة صريحة من قبل حكومة حرب الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو على مقترح الرئيس الاميركي جو بايدن لوقف اطلاق النار في غزة وكذلك على قرار مجلس الامن الدولي بهذا الشأن.

وقال الرئيس الامريكي، جو بايدن "لقد عرضت نهجا أقره مجلس الأمن ومجموعة السبع وإسرائيل، والعائق الأكبر حتى الآن هو رفض حماس التوقيع رغم أنها اقترحت شيئا مماثلا. ويبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيؤتي ثماره. سنواصل الضغط".

وفيما كان مستشار الامن القومي الامريكي جون كيربي قد وصف تعديلات حماس على المقترح بالطفيفة والمتوقعة ، استبعد بايدن التوصل لاتفاق قريبا وقال في قمة مجموعة السبع بإيطاليا ان على حماس بذل المزيد من الجهد فيما اكد قادة المجموعة دعمهم للخطة الاميركية داعين حماس للموافقة عليها.

الحركة من جهتها وفيما كانت قد اكدت انها لطالما تعاملت بإيجابية في المفاوضات وكذلك مع مقترح بايدن بينما لم تسمع من نتنياهو سوى الاستمرار في حرب الإبادة، رأى القيادي فيها اسامة حمدان ان التوصل لاتفاق ممكن في حال تصرفت واشنطن بإيجابية.

حيث اكد القيادي في حركة حماس، اسامة حمدان، انه "نحتاج موقفا إسرائيليا واضحا بقبول وقف إطلاق النار. إن تصرفت واشنطن بإيجابية وليس فقط بعين إسرائيل فيمكن التوصل لاتفاق. الاقتراح الأخير المطروح على الطاولة، وهو خطة إسرائيلية أعلن عنها بايدن لأول مرة أواخر الشهر الماضي لا يلبي مطالب الحركة بإنهاء الحرب".

اما في تل ابيب نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر مطلع قوله إن الوفد الاسرائيلي لن يتوجه لا الى القاهرة ولا الى الدوحة لاجراء مزيد من المحادثات حتى تعلن حركة حماس استعدادها للعودة إلى الخطوط العريضة التي اقترحها بايدن. فيما ذكرت قناة سي ان ان الاميركية نقلا عن مسؤول اسرائيلي ان الولايات المتحدة وقطر ومصر تمارس ضغوطا شديدة على حماس حتى توافق على مقترح بايدن دون تغييرات وهو ما ترفضه الحركة.

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