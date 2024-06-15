شاهد/هفوة جديدة.. بايدن يُحرج رئيسة وزراء إيطاليا في قمة السبع

العالم- الامريكيتان

ميلوني وجدت نفسها محرجة من بقية المسؤولين بعد أن تاه عنهم الرئيس الأمريكي وأخذ اتجاهًا آخر، بينما اصطف المسؤولون لالتقاط صورة بعد مشاهدتهم العرض المظلي.

وكان بعض الزعماء لا يزالون يصفقون، عندما بدأ بايدن في الابتعاد شيئًا فشيئًا.

في تلك اللحظة، استدارت ميلوني، وسارت نحو الرئيس لإرشاده إلى اللقطة التي ستظهر جميع القادة معًا. ثم انضم بايدن والقادة الآخرون مرة أخرى لالتقاط الصورة مع المظلي.

ويعد هذا الموقف ثاني هفوات الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى إيطاليا، ذلك أنه أدى التحية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "بشكل غريب" لدى وصوله إلى جنوب بوليا، حيث تُعقد القمة.

وعندما صعد إلى المسرح، حيث كانت ميلوني تنتظره، تحدث الاثنان لبضع لحظات قبل أن تشير ميلوني نحو إطار شعار مجموعة السبع، الذي وقعه كل زعيم حاضر بعلامة.

وعندما هم بايدن بالنزول من على المنصة، رفع ذراعه اليمنى إلى جانب رأسه وأدى التحية لميلوني.

وتأتي هفوات بايدن المحرجة بين زعماء العالم بعد أيام من بقائه متجمدًا خلال عرض موسيقي في البيت الأبيض، عندما وقف الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا ساكنًا، بينما كانت نظراته مثبتة على المسرح عندما أدى المغني كيرك فرنكلين أغنيته "Love theory"، بينما رقص الحضور بجانبه.