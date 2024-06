ويندوز يتتبع كل ما تفعله على الكمبيوتر.. إليك كيفية منعه

العالم- علوم وتكنولوجيا

وبينما عالجت الشركة بعض هذه المشكلات عن طريق تعطيل الميزة افتراضيًا وإضافة مصادقة أمان Windows Hello، فمن المرجح أن عملاق التكنولوجيا ما يزال يتتبع كل شيء بالفعل.

ميزة الجدول الزمني

عندما قدمت مايكروسوفت ميزة الجدول الزمني Timeline، وهو إصدار أقل قدرة من Recall، أضافت الشركة أيضًا وظيفة جديدة تسمى "تتبع النشاط"، التي سمحت لعملاق التكنولوجيا بمزامنة بيانات المستخدم عبر الأجهزة والسماح لهم باستئناف عملهم في أي مكان وفي أي وقت، وعلى الرغم من إيقاف هذه الميزة في عام 2021، لكن ميزة تتبع النشاط لا تزال تعمل افتراضيًا.

وتقول مايكروسوفت أن سجل النشاط يساعد في تتبع الأشياء التي تقوم بها على جهازك، مثل التطبيقات والخدمات التي تستخدمها، والملفات التي تفتحها، ومواقع الويب التي تتصفحها. وأكدت أنه يتم تخزين سجل نشاط المستخدم محليًا على جهازه وليس على خوادم الشركة.

تعطيل تتبع نشاط

ويمكن تعطيل ميزة "تتبع النشاط" على نظامي التشغيل ويندوز10 و11، عبر تطبيق الإعدادات. وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10، فانقر فوق الخصوصية Privacy.

أما بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون نظام التشغيل ويندوز 11، فإن التوجه إلى قسم الخصوصية والأمان Privacy & security من شأنه أن يفي بالغرض. ومن الجزء الأيمن، ابحث عن "سجل النشاط" وانقر عليه.

وقم بإلغاء تحديد خيار تخزين نشاطي على هذا الجهاز Store my activity history on this device.

وإذا كنت تريد أن ينسى ويندوز سجل نشاطك، فانقر فوق الزر Clear الموجود أسفل قسم مسح سجل النشاط Clear activity history وسيتم مسح جميع نشاطاتك على الجهاز.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لن يكون لتعطيل سجل النشاط على نظام التشغيل ويندوز أي جوانب سلبية نظرًا لأن الميزة تم تصميمها لميزة الجدول الزمني، والتي تم إهمالها منذ 3 سنوات تقريبًا.