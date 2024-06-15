عيد الأضحى وسط غلاء أسعار الأضاحي واستمرار العدوان + فيديو

العالم – خاص بالعالم

في كل عام يستعد المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة لموسم الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، ولكن هذا العام يختلف عن سابقاته في ظل الاستمرار الحرب الإسرائيلية التي دمرت معاني الحياة وسلبت منهم الفرح في كل شيء.

ويفتقر هذا الموسم بشكل كبير من المواشي بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى قطاع غزة وأيضا شح وجود الأعلاف، ما أدى إلى رفع أسعارها بشكل جنوني، وهذا ما دفع الكثير من الفلسطينيين البحث عن أضاحي بسبب غلاء أسعارها وأيضا بسبب الحرب الإسرائيلية المجنونة التي دمرت كل معالم الحياة في القطاع.

وقال أحد الناشطين في مجال تربية المواشي لمراسلنا: "الأغنام والأبقار الموجودة عندنا باتت نسبتها قليلة جدا مقارنة بالأعوام السابقة، ففي مثل هذه الأوقات كانت المزرعة مليئة بجميع أنواع الأضاحي من خراف وعجول وأغنام وماعز، إضافة إلى ذلك قلت نسبة المضحين بهذا الموسم إلى 2% إلى 3% مقارنة بالمواسم السابقة."

وأوضح أن: السبب الرئيسي هو الحرب وإغلاق المعابر، فمنذ ثمانيه شهور لم يدخل أي نوع من أنواع الماشية والأعلاف، الماشية المتوفرة عندنا هي تقريبا مما استطعنا توفيرها والحفاظ عليها من العدوان؟

وقال مواطن من أهالي غزة: السنة سوف لن نضحي.. صعب أن نضحي، بسبب الحرب لم تدخل أية مواشي، فالأسعار ارتفعت ارتفاعا باهضا جدا.. حوالي 5 إلى 6 أضعاف عن العام الماضي، فبالتالي صعب على معظم المواطنين أن يضحوا.

وعلى الرغم من إغلاق المعابر ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواشي إلى قطاع غزة إلا أن أصحاب المزارع أصروا بالحفاظ على ما تبقى من مواشي خلال هذه الحرب للحفاظ على طقوس عيد الأضحى المبارك.

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