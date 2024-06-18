شاهد.. إشتباكات عنيفة وسماع دوي إنفجارات كبيرة في الخرطوم

العالم – خاص بالعالم

مصادر خبرية سودانية قالت إن الاشتباكات بين الطرفين بدأت في الصباح الباكر وانها مستمرة مضيفة ان الطرفان يستخدمان فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

كما قصف الجيش من مواقعه في شمالي مدينة أم درمان تجمعات للدعم السريع في مناطق مختلفة من العاصمة وسمع دوي انفجارات عنيفة في اغلب مناطق الخرطوم، كما تصاعدة أعمدة الدخان بشكل كبير.



وفي ولاية دارفور، قالت مصادر تابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني إن مسلحيها يخوضون معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع على تخوم منطقة الزُرْق شمال الولاية.

مضيفة أن المعارك ما زالت مستمرة قرب المنطقة التي تبعد في الصحراء حوالي 120 كيلومترا شمال مدينة الفاشر عاصمة الولاية، وتمثّل هذه المنطقة حسب المصادر قاعدة إمداد لوجستي مهمة لقوات الدعم السريع.

وعلى الصعيد الإنساني حذر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من تفاقم سوء الأوضاع والتحديات الإنسانية المستمرة في السودان، مشيرا الى ان هناك مخاوف كبيرة من زيادة هائلة محتملة في عدد النازحين من السودان إلى جنوب السودان مع استمرار الحرب الدائرة هناك.

مؤكدا ان الجهود الإنسانية التي تُبذل ضخمة، ولكن سيكون من الصعب التعامل مع الزيادة الهائلة المحتملة في عدد الوافدين، وهو احتمال حقيقي لا يمكن الحيلولة دونه، إلا بوقف الحرب.

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