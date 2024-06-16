شاهد ما خلص إليه البيان الختامي لقمة السلام الخاصة بأوكرانيا

العالم – خاص بالعالم

وأيدت غالبية كبرى من المشاركين المئة كذلك دعوة إلى تبادل الجنود الأسرى لدى الجانبين المتحاربين وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين نقلتهم موسكو من أوكرانيا.



لكن البيان لم يحظ بدعم جميع المشاركين، وكانت الهند والسعودية والإمارات من أبرز الدول التي لم تدرج ضمن قائمة البلدان الداعمة.



وبذلت كييف ما في وسعها لتأمين حضور دول تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"إن دعم الزعماء الغربيين وغيرهم أظهر إمكانية استعادة سيادة القانون الدولي. آمل أن نتمكن من تحقيق نتائج في أقرب وقت ممكن.. سنثبت للجميع في العالم أن ميثاق الأمم المتحدة يمكن أن يستعيد فعاليته الكاملة'.

ورفض مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بأنه غير معقول.



مقترح بوتين سبق القمة ويقضي بوقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات سلام مع أوكرانيا في حال سحبت قواتها من أربع مناطق تطالب بها موسكو وتخلت عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وهو مقترح قوبل برفض فوري كييف وواشنطن والناتو.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي:"حينئذ لن يكون على أوكرانيا أن تتخلى عن الأراضي التي تحتلها روسيا حاليا فحسب، بل سيتعين عليها أن تترك المزيد من الأراضي الخاضعة لسيادتها'. كييف ستكون كذلك ملزمة بنزع أسلحتها بموجب الاقتراح الروسي 'وبالتالي تكون عرضة لعدوان روسي في المستقبل".

من جانبه اعتبر الكرملين أن أوكرانيا يجب أن تفكر في اقتراح السلام الذي طرحه الرئيس الروسي لأن وضع قواتها على الجبهة يزداد سوءا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ان الأمر ليس 'إنذارا نهائيا' بل 'مبادرة سلام تأخذ في الاعتبار الوقائع على الأرض'.

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