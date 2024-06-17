نائب في البرلمان الإيراني يحدد الملفات التي تهم الناخب الإيراني وتدفعه لاختيار مرشحه

العالم – خاص بالعالم

المعايير الواجب توافرها في المرشح الرئاسي لنيل ثقه الناخب الايراني

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"إيران تنتخب"، وفيما يتعلق بالمعايير التي يجب الواجب على المرشح ان ياخذها بالإعتبار لنيل ثقه الناخب الايراني، أشار محمدي النائب في مجلس الشورى الاسلامي انه بخصوص عملية إنتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية وكما شاهد العالم بأسره الحادث الأليم الذي حصل برئيس الجمهورية الشهيد ابراهيم رئيسي والتشييع الذي اجري للشهيد فإننا على ثقة بان هذا الحضور الشعبي الكبير يتصل بانتخابات رئاسة الجمهورية، منوها أن الشعب الايراني في جمهورية إيران الاسلاميه سوف يأتي الى صناديق الاختراع بحيوية ونشاط من اجل تقرير مصيره ومصير البلاد.





واوضح محمدي باتّباع الدستور الإيراني الذي يتضمن المبادئ المتقدمة جدا والمبنية على أحكام القران الكريم - كما شاهدنا في الفتره الزمنية السابقة- فوفقا للماده 131 من الدستور الإيراني تم الاعلان بدون تأخير عن إنتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.

ونوه محمدي إلى أنه بالنسبة لتوافد الشعب الإيراني إلى صناديق الاقتراع وبالنظر الى الوقائع الحساسة، فان الشعب الايراني قد أبلى بلاء حسناً رغم جميع الحوادث والظروف، والحادث الأليم الذي حصل فبعد إجراء المناظرات والبرامج المتعلقة بالمرشحين سوف يتقدم الناس لانتخاب كل شخص يفضلونه ويقررون في ضوء ذلك.

الملفات التي تهم الناخب الإيراني وتدفعه لاختيار المرشح الرئاسي المناسب



وبسؤال محمدي بخصوص الملفات التي تهم الناخب الايراني أكثر والتي تدفعه لاختيار المرشح السياسي الخارجية أم الملفات الداخلية المتعلقة بالاقتصاد:

لفت محمدي إلى أنه في الانتخابات القادمة كما اتفق المرشحون بأن المواضيع الاقتصادية والحياتية للشعب الإيراني هي التي تأتي على رأس أولوية برامج المرشحين الإنتخابية وجدول اعمالهم وكذلك العلاقات الدولية، ولها أهمية بالنسبة للناس، وقد وضعوا البرامج الذي ستنجح في هذا الطريق من المرشح الذي لديه تجربة سابقة والذي مضى في هذا الطريق، واستطاع ان يقدم جدول اعمال نظيفة في هذه الحالة والجميع لديهم برامج وبالتالي فان المواضيع التي تهم الناخب الايراني اليوم هي المواضيع الداخلية وحياة الناس والمواضيع الاخرى التي تتعلق بالمسائل الدولية.

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