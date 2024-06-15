بالفيديو.. أول حالة ولادة في مشعر عرفات لعام 2024

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وسجلت حالة الولادة لسيدة باكستانية عقب صعود جبل عرفات، ضمن مناسك الحج، حيث استقبل مستشفى جبل الرحمة أول حالة ولادة لحاجة باكستانية بعمر 34 عاما.



وعرضت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو للمولود الذي استقبله المستشفى في يوم عرفة.

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وكشف الطبيب المسؤول عن حالة الرضيع، بأن الأم باكستانية الجنسية أنجبت الطفل بعد 37 أسبوع حمل، وهو في حالة جيدة إذ يصل وزنه إلى 3 كيلو و40 غراما.



كما أكد أنه كامل النمو ومؤشراته الحيوية جيدة جدا، والأم لا يوجد لديها أي سجل مرضي، وهذه هي الولادة الثالثة لها.



يذكر أن وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت اليوم السبت، أنها لم ترصد أي حالات وبائية أو أمراض معدية بين الحجاج.