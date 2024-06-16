تعطل مقترح بايدن بانتظار رفح وجبهة الشمال

العالم - مع الحدث

هل يرفض الاسرائيلي بصمت مضمون الصفقة التي تطلب من قواته التخلي عن محور فيلادلفيا ومعبر نتساريم؟

ما تفسير ترويج الجيش الاسرائيلي باقتراب عملية رفح من نهايتها واحتمال انهاءها خلال الاسبوعين المقبولين؟

ما تاثير مقتل 8 جنود اسرائيليين على ايدي القسام في غرب رفح بينهم نائب قائد سرية في لواء الهندسة على سير المعارك المتواصلة هناك؟

هل تضغط جبهة الشمال على قرار المؤسسة السياسية والعسكرية وان بقاء الجيش في غزة سيكون على حساب جبهات اخرى؟

وتستضيف هذه الحلقة كلا من القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور، مدير مركز مسار للدراسات نهاد ابو غوش.