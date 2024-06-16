قوات الاحتلال تمنع إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة!

العالم - فلسطين

وأوضح المكتب في بيان له، أنّ الاحتلال يرتكب جريمة جديدة تضاف إلى سجله الأسود، بمنعه إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة، وذلك بإغلاقه كافة معابر قطاع غزة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، بما فيها احتلاله وإغلاقه لمعبر رفح الحدودي، وإغلاق معبر كرم أبو سالم، في انتهاكٍ واضحٍ للحقوق الإنسانية وتجاهلٍ تامٍ للقيم الإنسانية والإسلامية.

وشدّد البيان على أنّ “هذه الجريمة الجديدة تأتي في سياق سلسلة من جرائم وممارسات الاحتلال في إطار حرب الإبادة الجماعية والحصار الظالم الذي يفرضه على قطاع غزة منذ 18 عاماً، استمرت فيها المعاناة الإنسانية بشكل كبير وغير مسبوق، مما ترك أثَّراً سلبياً وكبيراً على الحياة اليومية لأكثر من 2,4 مليون مدني ونازح فلسطيني في قطاع غزة، كما وتعتبر هذه الجريمة إعاقةً للجهود الإنسانية والخيرية التي تهدف إلى تخفيف معاناتهم”.

ولفت إلى أنّ “الأضاحي تُمثّل جزءاً لا يَتجزَّأ من الشعائر والعبادات والقُربات التي يحتفل بها المسلمون مع حلول عيد الأضحى المبارك، وأنّ جريمة منع إدخالها إلى قطاع غزة تُمثّل تجاهلاً فاحشاً للقيم الإسلامية والإنسانية الأساسية ولحقوق الإنسان، وأنّ المسؤولية الأخلاقية والقانونية تقتضي من المجتمع الدولي التدخل الجدي لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف هذا التعدي الصارخ على حقوق المسلمين وعلى حقوق الإنسان”.

كما أدان الإعلامي الحكومي بأشدّ العبارات قرار الاحتلال منع إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة، مما يعمل على تعميق الأزمة الإنسانية والتي يعاني سكان القطاع، مؤكّداً أنّ هذا القرار الجائر في سياق حرب الإبادة الجماعية والحصار الظالم بهدف تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في الاحتفال بالشعائر الدينية.